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(Ефимова) Аполлинария

Место рождения

сельцо Петровка

Дата рождения

01.01.1898

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: Ефимовъ Иванъ

Мать: Анна

сельцо Петровка
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