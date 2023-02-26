Анисия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Семёнова

Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1787 г.р.

Мать

Муж

До 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: Семён

Мать: ?

Бракосочетание
?.10.1809

Муж: Афанасий Фомин

Рождение ребёнка
14.11.1813

Сын: Григорий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Михаил Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Рождение ребёнка
03.01.1823

Дочь: Домна Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Рождение ребёнка
01.09.1825

Сын: Павел Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Рождение ребёнка
06.10.1835

Сын: Яков Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Рождение ребёнка
01.08.1839

Сын: Елизар Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Фомин

Смерть
Неизвестно

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