Анисия Семёнова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Бракосочетание
?.10.1809
Муж: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
14.11.1813
Сын: Григорий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Михаил Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
03.01.1823
Дочь: Домна Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
01.09.1825
Сын: Павел Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
06.10.1835
Сын: Яков Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Рождение ребёнка
01.08.1839
Сын: Елизар Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Фомин
Смерть
Неизвестно