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Афанасий Фомин

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

До 1791 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1809

Жена: Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
14.11.1813

Сын: Григорий Афанасьев

Мать ребёнка: Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Михаил Афанасьев

Мать ребёнка: Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
03.01.1823

Дочь: Домна Афанасиева

Мать ребёнка: Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
01.09.1825

Сын: Павел Афанасьев

Мать ребёнка: Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
06.10.1835

Сын: Яков Афанасиев

Мать ребёнка: Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
01.08.1839

Сын: Елизар Афанасьев

Мать ребёнка: Анисия Семёнова

Смерть
Неизвестно

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