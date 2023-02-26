Афанасий Фомин
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1809
Жена: Анисия Семёнова
Рождение ребёнка
14.11.1813
Сын: Григорий Афанасьев
Мать ребёнка: Анисия Семёнова
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Михаил Афанасьев
Мать ребёнка: Анисия Семёнова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Анисия Семёнова
Рождение ребёнка
03.01.1823
Дочь: Домна Афанасиева
Мать ребёнка: Анисия Семёнова
Рождение ребёнка
01.09.1825
Сын: Павел Афанасьев
Мать ребёнка: Анисия Семёнова
Рождение ребёнка
06.10.1835
Сын: Яков Афанасиев
Мать ребёнка: Анисия Семёнова
Рождение ребёнка
01.08.1839
Сын: Елизар Афанасьев
Мать ребёнка: Анисия Семёнова
Смерть
Неизвестно