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Мария Афанасьева

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1789 г.р.

Мать

До 1791 г.р.

Муж

1817 г.р.
До 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Афанасий Фомин

Мать: Анисия Семёнова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1841

Муж: Михаил Никитин

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
06.04.1852

Муж: Зиновьев Яков Григорьев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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