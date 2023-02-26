Зиновьев Яков Григорьев
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: Григорий (Фокин)
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1831
Дочь: Фёкла Яковлева
Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1836
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839
Сын: Зиновьев Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1839
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1841
Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1844
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
06.04.1852
Жена: Мария Афанасьева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно