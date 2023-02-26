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Зиновьев Яков Григорьев

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: Григорий (Фокин)

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1831

Дочь: Фёкла Яковлева

Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1836

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839

Сын: Зиновьев Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1839

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1841

Сын: Зиновьев Павел Яковлев

Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1844

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
06.04.1852

Жена: Мария Афанасьева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова

Смерть
Неизвестно
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