Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

До 1852

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1831

Дочь: Фёкла Яковлева

Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1836

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839

Сын: Зиновьев Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1839

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1841

Сын: Зиновьев Павел Яковлев

Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1844

Дочь: Феодосия Яковлева

Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Яков Григорьев

Смерть
До 1852
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