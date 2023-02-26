Зиновьева Глафира (Агрипина) Сафронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиДо 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1831
Дочь: Фёкла Яковлева
Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1836
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839
Сын: Зиновьев Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1839
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1841
Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1844
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Зиновьев Яков Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1852