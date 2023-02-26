Григорий (Фокин)
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1816
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Путин Евпл Григорьев
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1820
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1826
Дочь: Фёкла Григорьева
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Евдоким Григорьев
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно