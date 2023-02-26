Григорий (Фокин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий (Фокин)

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Зиновьев Яков Григорьев

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Путин Евпл Григорьев

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1820

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1826

Дочь: Фёкла Григорьева

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Евдоким Григорьев

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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