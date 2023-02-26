Путин Евпл Григорьев
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Григорий (Фокин)
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1837
Сын: Путин Николай Евплов
Мать ребёнка: Путина Зиновия Аввакумова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1841
Дочь: Параскева Евплова
Мать ребёнка: Путина Зиновия Аввакумова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1845
Дочь: Анастасия Евплова
Мать ребёнка: Путина Зиновия Аввакумова
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно