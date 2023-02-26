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Путин Евпл Григорьев

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Григорий (Фокин)

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1837

Сын: Путин Николай Евплов

Мать ребёнка: Путина Зиновия Аввакумова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1841

Дочь: Параскева Евплова

Мать ребёнка: Путина Зиновия Аввакумова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1845

Дочь: Анастасия Евплова

Мать ребёнка: Путина Зиновия Аввакумова

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путина Зиновия Аввакумова

Смерть
Неизвестно
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