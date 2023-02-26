Путина Зиновия Аввакумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путин Евпл Григорьев
Рождение ребёнка
09.05.1837
Сын: Путин Николай Евплов
Отец ребёнка: Путин Евпл Григорьев
Рождение ребёнка
01.08.1841
Дочь: (Путина) Параскева Евплова
Отец ребёнка: Путин Евпл Григорьев
Рождение ребёнка
04.01.1845
Дочь: (Путина) Анастасия Евплова
Отец ребёнка: Путин Евпл Григорьев
Смерть
Неизвестно