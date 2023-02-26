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Путина Зиновия Аввакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путин Евпл Григорьев

Рождение ребёнка
09.05.1837

Сын: Путин Николай Евплов

Отец ребёнка: Путин Евпл Григорьев

Рождение ребёнка
01.08.1841

Дочь: (Путина) Параскева Евплова

Отец ребёнка: Путин Евпл Григорьев

Рождение ребёнка
04.01.1845

Дочь: (Путина) Анастасия Евплова

Отец ребёнка: Путин Евпл Григорьев

Смерть
Неизвестно

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