Марфа Григорьева
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения04.09.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1820
Отец: Григорий (Фокин)
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.11.1835
Муж: Пётр Иванов
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1848
Дочь: Домника Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно