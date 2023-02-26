Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Григорьева

Марфа Григорьева

avatar

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

04.09.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1796 г.р.

Мать

Муж

До 1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1820

Отец: Григорий (Фокин)

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
10.11.1835

Муж: Пётр Иванов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1848

Дочь: Домника Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close