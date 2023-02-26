Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1779
Сын: Яков Фомин
Мать ребёнка: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Афанасий Фомин
Мать ребёнка: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно