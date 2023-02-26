Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1779 г.р.
До 1789 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1779

Сын: Яков Фомин

Мать ребёнка: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Афанасий Фомин

Мать ребёнка: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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