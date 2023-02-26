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Женский

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АБ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Анисия Семёнова

Отец ребёнка: Семён

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Дочь: Наталия Семёнова

Отец ребёнка: Семён

Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Стефан Семёнов

Отец ребёнка: Семён

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Тит Семёнов

Отец ребёнка: Семён

Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Лаврентий Семёнов

Отец ребёнка: Семён

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
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