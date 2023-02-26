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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1791
Дочь: Анисия Семёнова
Отец ребёнка: Семён
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Дочь: Наталия Семёнова
Отец ребёнка: Семён
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Стефан Семёнов
Отец ребёнка: Семён
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Тит Семёнов
Отец ребёнка: Семён
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Лаврентий Семёнов
Отец ребёнка: Семён
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.