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Лаврентий Семёнов

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1787 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Семён

Мать: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1847
отставной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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