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Лаврентий Семёнов
Лаврентий Семёнов
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Место рождения
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения
До 1822
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Семён
До 1787 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец:
Семён
Мать:
?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1847
отставной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
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