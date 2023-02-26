Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён

Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1791

Дочь: Анисия Семёнова

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Дочь: Наталия Семёнова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Стефан Семёнов

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Тит Семёнов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Лаврентий Семёнов

Мать ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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