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Наталия Семёнова
Наталия Семёнова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1802
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семён
До 1787 г.р.
Мать
?
Муж
?
До 1802 г.р.
Дети
?
До 1821 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец:
Семён
Мать:
?
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Смерть
Неизвестно
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