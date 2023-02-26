Наталия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1787 г.р.

Мать

Муж

До 1802 г.р.

Дети

До 1821 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Семён

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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