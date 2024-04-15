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Волгин Иван Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Волгин Тарас Савельевич

Мать: Волгина Марина

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведены (в Мальково) сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведены (в Мальково) сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1833

Сын: Волгин Степан Иванович

Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Волгин Илья Иванович

Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Волгин Мирон Иванович

Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Волгин Лука Иванович

Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Волгин Илья Иванович

Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1854
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