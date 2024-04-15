Волгин Иван Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Волгин Тарас Савельевич
Мать: Волгина Марина
Место жительства
С 1820
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведены (в Мальково) сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведены (в Мальково) сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Волгин Илья Иванович
Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Волгин Лука Иванович
Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Волгин Илья Иванович
Мать ребёнка: Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854