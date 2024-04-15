Волгин Тарас Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805 или 1815
Дочь: Александра Тарасовна
Мать ребёнка: Волгина Марина
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Волгина Марина
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Волгина Марина
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Тарасовна
Мать ребёнка: Волгина Марина
Место жительства
С 1820
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведены (в Мальково) сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведены (в Мальково) сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Волгина Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волгина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волгина Марина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1836