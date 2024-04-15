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Волгин Тарас Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805 или 1815

Дочь: Александра Тарасовна

Мать ребёнка: Волгина Марина

Рождение ребёнка
1806

Сын: Волгин Иван Тарасович

Мать ребёнка: Волгина Марина

Рождение ребёнка
1810

Сын: Волгин Осип Тарасович

Мать ребёнка: Волгина Марина

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Тарасовна

Мать ребёнка: Волгина Марина

Место жительства
С 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведены (в Мальково) сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведены (в Мальково) сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1828

Сын: Волгин Иван Тарасович

Мать ребёнка: Волгина Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волгин Федор Тарасович

Мать ребёнка: Волгина Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волгина Марина

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1836
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