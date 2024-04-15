Волгина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805 или 1815

Дочь: Александра Тарасовна

Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Волгин Иван Тарасович

Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Волгин Осип Тарасович

Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Тарасовна

Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Волгин Иван Тарасович

Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волгин Федор Тарасович

Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волгин Тарас Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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