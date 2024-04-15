Волгина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805 или 1815
Дочь: Александра Тарасовна
Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Тарасовна
Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волгин Тарас Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно