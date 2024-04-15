Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Волгин Степан Иванович

Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Волгин Илья Иванович

Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Волгин Мирон Иванович

Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Волгин Лука Иванович

Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Волгин Илья Иванович

Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волгин Иван Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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