Волгина Авдотья Яковлевна Или Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Волгин Илья Иванович
Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Волгин Лука Иванович
Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Волгин Илья Иванович
Отец ребёнка: Волгин Иван Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно