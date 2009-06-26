Мерикина (Гришина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.04.1927
Дата смерти26.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927
Бракосочетание
31.10.1950
Рождение ребёнка
20.08.1951
Сын: Мерикин Николай Валентинович
Отец ребёнка: Мерикин Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мерикин Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мерикин Валентин Васильевич
Лебедиха, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.06.2009
Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область