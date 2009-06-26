Мерикина (Гришина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерикина (Гришина) Мария Ивановна

Место рождения

Островское, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.04.1927

Дата смерти

26.06.2009

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927

Отец: Гришин Иван Иванович

Мать: Гришина (Синёва) Анна Ивановна

Островское, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
31.10.1950

Муж: Мерикин Валентин Васильевич

Островское, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.08.1951

Сын: Мерикин Николай Валентинович

Отец ребёнка: Мерикин Валентин Васильевич

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерикин Валентин Васильевич

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерикин Валентин Васильевич

Лебедиха, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
26.06.2009
Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

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