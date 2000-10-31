Мерикин Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.10.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мерикин Василий
Мать: Мерикина Анастасия
Рождение ребёнка
1951
Сын: Мерикин Николай Валентинович
Мать ребёнка: Мерикина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мерикина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мерикина Мария Ивановна
Лебедиха, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерикина Мария Ивановна
Смерть
31.10.2000
Островское, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область