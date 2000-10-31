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Мерикин Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.10.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мерикин Василий

Мать: Мерикина Анастасия

Рождение ребёнка
1951

Сын: Мерикин Николай Валентинович

Мать ребёнка: Мерикина Мария Ивановна

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерикина Мария Ивановна

Лысково, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мерикина Мария Ивановна

Лебедиха, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерикина Мария Ивановна

Смерть
31.10.2000
Островское, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область