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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2220Островское, д. вл.при рч. Ночне.102359160187Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
С. Островское. Д. Долгая48Кн. Соф. Павл. Чегодаева175—70
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
734. Островское, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 316, волостное правление (уездный город в 8 верстах), 2 церкви православных, 6 ветряных мельниц, кузница
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Островское161160482175822522420467223
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Дом: княгини Чегодаевой при с. Островском31212—
с. Островское5431212—
Хутор: н-в кн. Чегодаева при с. Островском1010½10½½
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Островское село248Островский502Княгинин71797
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18592Островскоесело55°53'45°09'N-38-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22633404161с Островскоесело