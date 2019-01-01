село Островское, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Островское

Княгининский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
2220Островское, д. вл.при рч. Ночне.102359160187Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
С. Островское. Д. Долгая48Кн. Соф. Павл. Чегодаева17570

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Островская волость
734. Островское, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 316, волостное правление (уездный город в 8 верстах), 2 церкви православных, 6 ветряных мельниц, кузница

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Островская волость
село Островское161160482175822522420467223

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Княгининский уезд, Островская волость
Дом: княгини Чегодаевой при с. Островском31212
с. Островское5431212
Хутор: н-в кн. Чегодаева при с. Островском1010½10½½

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лысковский уезд, Княгининская волость
Островское село248Островский502Княгинин71797

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Княгининский район
18592Островскоесело55°53'45°09'N-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Княгининский муниципальный район, Сельское поселение Ананьевский сельсовет
22633404161с Островскоесело

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