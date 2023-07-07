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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 4. Нижегородская губерния. Стр. 79, 102, 216, 271, 276, 296, 306, 314, 335, 336. Издание Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3537Лысково (с слободами: Протопоповой, Выползовской и Казанской), с. разновед.при ррч. Сундовике, Валове и Мядянке в 4 верстах от Волги.53492627353227Церквей православных 9. Сельское управление. Училищь 3 (духовное, сельское и частное). Больница. Аптека. Почтовая контора. Приют для пересыльных арестантов. Базар. Прист Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Макарьевский уезд
С. Лысково, Преснецово, Липуны, Красная Лука, Кириково, Окинино с деревнями и пустошью9Гр. Александ. Петр. Толстой15851587
С. Лысково, Преснецово, Ляпуны, Красная-Лука, Кирикова, Окинина с деревнями10Гр. Анна Георг. Толстая155718679
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
896. Лысково, село бывшее владельческое, при реках Валове и Сундовихе, дворов 755, жителей 4232, волостное правление (уездный город в 5 верстах), 8 церквей православных, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Лысково20518111161822479350329825126
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Лысково7014———
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9356Лысковогород56°02'45°02'O-38-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22640101001г Лысковогород