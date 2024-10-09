Груздева (Шабарова) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Шабарова) Пелагея Александровна

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Место рождения

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

26.09.1895

Дата смерти

30.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1895

Отец: Шабаров Александр Андреевич

Мать: Шабарова Екатерина Петровна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
19.01.1915

Муж: Груздев Александр Сергеевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.12.1915

Дочь: (Груздева) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.07.1918

Сын: Груздев Александр Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.07.1922

Сын: Груздев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.10.1924

Сын: Груздев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.12.1926

Дочь: Диденко (Груздева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
30.05.1972
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Причина смерти: Инфаркт миокарда

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