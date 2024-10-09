Груздева (Шабарова) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рождения26.09.1895
Дата смерти30.05.1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1895
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1915
Рождение ребёнка
19.12.1915
Дочь: (Груздева) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.07.1918
Сын: Груздев Александр Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.07.1922
Сын: Груздев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1924
Сын: Груздев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
08.12.1926
Дочь: Диденко (Груздева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Груздев Александр Сергеевич
Смерть
30.05.1972
Причина смерти: Инфаркт миокарда