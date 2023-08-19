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Груздев Александр Сергеевич

Место рождения

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

10.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1895

Отец: Груздев Сергей Димитриевич

Мать: Груздева Мария Данииловна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
19.01.1915

Жена: Груздева Пелагея Александровна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Груздев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Александровна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.10.1924

Сын: Груздев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Александровна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.12.1926

Дочь: Диденко Мария Александровна

Мать ребёнка: Груздева Пелагея Александровна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
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