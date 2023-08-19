Груздев Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1895
Бракосочетание
19.01.1915
Рождение ребёнка
1922
Сын: Груздев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
15.10.1924
Сын: Груздев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
08.12.1926
Дочь: Диденко Мария Александровна
Мать ребёнка: Груздева Пелагея Александровна
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство