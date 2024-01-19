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Шабарова Екатерина Петровна

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Место рождения

Владимирское, Чудская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Антониевич

Мать: Екатерина Иерофеевна

Владимирское, Чудская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
16.01.1885

Муж: Шабаров Александр Андреевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.06.1891

Сын: Шабаров Петр Александрович

Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.04.1893

Сын: Шабаров Федор Александрович

Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.09.1895

Дочь: Груздева Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.11.1897

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.06.1901

Сын: Шабаров Павел Александрович

Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.07.1906

Сын: Шабаров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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