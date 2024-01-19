Шабарова Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Антониевич
Мать: Екатерина Иерофеевна
Бракосочетание
16.01.1885
Рождение ребёнка
25.06.1891
Сын: Шабаров Петр Александрович
Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
07.04.1893
Сын: Шабаров Федор Александрович
Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
26.09.1895
Дочь: Груздева Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1897
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1901
Сын: Шабаров Павел Александрович
Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.1906
Сын: Шабаров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Шабаров Александр Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно