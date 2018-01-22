Груздев Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения15.10.1924
Дата смерти22.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Груздева Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Груздева Клавдия
Рождение ребёнка
27.03.1951
Дочь: Долбунова (Груздева) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Груздева Клавдия
Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
22.01.2018
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область