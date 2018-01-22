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Груздев Виктор Александрович

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Место рождения

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.10.1924

Дата смерти

22.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1924

Отец: Груздев Александр Сергеевич

Мать: Груздева (Шабарова) Пелагея Александровна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Валентина Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Груздева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Клавдия

Рождение ребёнка
27.03.1951

Дочь: Долбунова (Груздева) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Груздева Клавдия

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
22.01.2018
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

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