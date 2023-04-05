Зебзеев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зебзеев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

11.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1916

Сын: Зебзеев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зебзеева Лидия Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зебзеев Роберт Иванович

Мать ребёнка: Зебзеева Лидия Петровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Зебзеева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Зебзеева Лидия Петровна

Рождение ребёнка
После 1954

Дочь: Зебзеева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Зебзеева Анастасия

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зебзеева Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зебзеева Анастасия

Смерть
11.09.1982
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