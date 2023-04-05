Зебзеев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти11.09.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1916
Мать ребёнка: Зебзеева Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Зебзеева Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Зебзеева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Зебзеева Лидия Петровна
Рождение ребёнка
После 1954
Дочь: Зебзеева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Зебзеева Анастасия
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зебзеева Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зебзеева Анастасия
Смерть
11.09.1982