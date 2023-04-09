Зебзеева Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зебзеева Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1916

Сын: Зебзеев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зебзеев Иван Михайлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зебзеев Роберт Иванович

Отец ребёнка: Зебзеев Иван Михайлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Зебзеева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Зебзеев Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зебзеев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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