Зебзеева Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1916
Отец ребёнка: Зебзеев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Зебзеев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Зебзеева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Зебзеев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно