Подлиповский Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1907
Дата смерти14.05.1990
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907
село Подлипки, Клепиковский район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1932
Сын: Подлиповский Алексей Павлович
Мать ребёнка: Подлиповская Валентина Степановна
Место рождения - село Подлипки, Клепиковский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подлиповский Юрий Павлович
Мать ребёнка: Подлиповская Валентина Степановна
Смерть
14.05.1990