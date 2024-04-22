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Подлиповский Павел Алексеевич

Место рождения

Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.03.1907

Дата смерти

14.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907

Отец: Подлиповский Алексей Ильич

Мать: Подлиповская Александра Васильевна

Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
село Подлипки, Клепиковский район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.10.1932

Сын: Подлиповский Алексей Павлович

Мать ребёнка: Подлиповская Валентина Степановна

Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место рождения - село Подлипки, Клепиковский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлиповская Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подлиповский Юрий Павлович

Мать ребёнка: Подлиповская Валентина Степановна

Смерть
14.05.1990
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