Подлиповская Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлиповская Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1892

Дочь: Романова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Подлиповский Алексей Ильич

Рождение ребёнка
17.09.1896

Дочь: Подлиповская Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Подлиповский Алексей Ильич

Рождение ребёнка
14.03.1907

Сын: Подлиповский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Подлиповский Алексей Ильич

Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
село Подлипки, Клепиковский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлиповский Алексей Ильич

Смерть
Неизвестно
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