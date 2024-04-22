Подлиповская Валентина Степановна
Место рождения
Дата рождения28.01.1907
Дата смерти19.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1907
Рождение ребёнка
10.10.1932
Сын: Подлиповский Алексей Павлович
Отец ребёнка: Подлиповский Павел Алексеевич
Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место рождения - село Подлипки, Клепиковский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подлиповский Юрий Павлович
Отец ребёнка: Подлиповский Павел Алексеевич
Смерть
19.02.1973