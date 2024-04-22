Подлиповская Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлиповская Валентина Степановна

Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

28.01.1907

Дата смерти

19.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.10.1932

Сын: Подлиповский Алексей Павлович

Отец ребёнка: Подлиповский Павел Алексеевич

Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Место рождения - село Подлипки, Клепиковский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлиповский Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подлиповский Юрий Павлович

Отец ребёнка: Подлиповский Павел Алексеевич

Смерть
19.02.1973
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