Подлиповский Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1892
Дочь: Романова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Подлиповская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1896
Дочь: Подлиповская Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Подлиповская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
14.03.1907
Сын: Подлиповский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Подлиповская Александра Васильевна
Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
село Подлипки, Клепиковский район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно