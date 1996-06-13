Удалова (Фокеева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1909 ст.
Дата смерти13.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1909 ст.
Отец: Фокеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1932
Рождение ребёнка
20.11.1932
Починок, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
13.06.1996
Захоронена в Поддубном