Удалова (Фокеева) Александра Ивановна 01.11.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Удалова (Фокеева) Александра Ивановна

Место рождения

Власово, Семеновская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

01.11.1909 ст.

Дата смерти

13.06.1996

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1909 ст.

Отец: Фокеев Иван Иванович

Мать: Фокеева Ксения Капитоновна

Власово, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удалов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удалов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удалов Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Около 1932

Муж: Удалов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
20.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удалов Михаил Сергеевич

Починок, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
13.06.1996
Захоронена в Поддубном

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