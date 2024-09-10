Фокеева Ксения Капитоновна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокеева Ксения Капитоновна

Место рождения

Займа, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Займа, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
07.02.1905 ст.

Муж: Фокеев Иван Иванович

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.11.1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фокеев Иван Иванович

Власово, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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