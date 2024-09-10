Фокеева Ксения Капитоновна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1905 ст.
Муж: Фокеев Иван Иванович
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.11.1909 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фокеев Иван Иванович
Власово, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно