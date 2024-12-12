Фокеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1885 ст.
Отец: Фокеев Иван Иванович
Мать: Агафия Стефановна
Бракосочетание
07.02.1905 ст.
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.11.1909 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фокеева Ксения Капитоновна
Власово, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно