Фокеев Иван Иванович 12.10.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокеев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Жена

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1885 ст.

Отец: Фокеев Иван Иванович

Мать: Агафия Стефановна

Бракосочетание
07.02.1905 ст.

Жена: Фокеева Ксения Капитоновна

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.11.1909 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фокеева Ксения Капитоновна

Власово, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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