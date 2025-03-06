Удалов Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1908 ст.
Дата смерти10.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1908 ст.
Отец: Удалов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1932
Рождение ребёнка
20.11.1932
Починок, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
10.07.1980
Похоронен в дер. Поддубное Костромского района