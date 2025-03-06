Удалов Михаил Сергеевич 27.09.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУдалов Михаил Сергеевич

Удалов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1908 ст.

Дата смерти

10.07.1980

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1908 ст.

Отец: Удалов Сергей Иванович

Мать: Удалова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удалова (Фокеева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удалова (Фокеева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удалова (Фокеева) Александра Ивановна

Бракосочетание
Около 1932

Жена: Удалова (Фокеева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удалова (Фокеева) Александра Ивановна

Починок, Клеванцевская волость, Кинешемский уезд
Смерть
10.07.1980
Похоронен в дер. Поддубное Костромского района

Мы используем куки для улучшения работы сайта.