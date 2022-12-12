деревня Починок, деревня Починок, Рябковская волость, Кинешемский уезд (на 1907) — Familio

Починок

Рябковская волость, Кинешемский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
6113Бухарин Починок, д.при рч. Томме.4124247379
Показать скан

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Клеванцевская волость
Починок (Измаилово) д.проток4416101276188Преоблад. промыслы по Клеванцевской вол: извоз, маляры, пильщики и фабричные рабочие
Показать скан
Кинешемский уезд, Рябковская волость
Починок Осин д., ш.р. Тома503724973901631 кузн. и 1 дегт. зав.Преоблад. промыслы по Рябковской вол.: возка, пилка и рубка дров, дегтяри и угольщ., корзинщики, пильщики, плотники, рабочие на химич. зав.
Показать скан
Кинешемский уезд, Семеновская волость
Починок Осин д., ш.Смотри д. Починок Осин Рябковской вол.Преоблад. промыслы по Семеновск. вол.: бондари, землекопы, лапотники, пильщики, плотники.
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close