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Кочубей Пётр Васильевич

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Место рождения

Рим

Дата рождения

1880

Дата смерти

26.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1902
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Окончил курс Санкт-Петербургского университета
Работа или профессия
1903
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Поступил на службу по Министерству внутренних дел.
Работа или профессия
26.09.1904
Гадяч, Полтавська область
Избран Гадячским уездным предводителем дворянства. Состоял членом уездного отделения епархиального училищного совета, председателем уездной землеустроительной комиссии, председателем уездного комитета... Показать все
Работа или профессия
02.04.1906
Гадяч, Полтавська область
Пожалован придворным званием камер-юнкера.
Работа или профессия
1907
Пирятин, Полтавська область
Избирался гласным Пирятинского уездного и Полтавского губернского земских собраний.
Бракосочетание
03.06.1908

Жена: Кочубей Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кочубей Василий Петрович

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причислен к Министерству внутренних дел, состоял почетным мировым судьей по Пирятинскому уезду, был пожалован в церемониймейстеры. Имел 3500 десятин при селе Ярославце Глуховского уезда и при слободке... Показать все
Место жительства
1917
Киев, Киевский уезд
Уехал с семьёй из революционного Петрограда в Киев.
Смерть
26.01.1918
Киев, Киевский уезд
Это событие подробно описывается в журнале "Вестник Кавалергардской Семьи", издававшемся в эмиграции: "В тот самый день, когда погибли в Киеве Скалон, Голицын, Долгоруков, там же был арестован и друго... Показать все
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