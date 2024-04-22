Кочубей Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти26.01.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Образование
1902
Окончил курс Санкт-Петербургского университета
Работа или профессия
1903
Поступил на службу по Министерству внутренних дел.
Работа или профессия
26.09.1904
Избран Гадячским уездным предводителем дворянства. Состоял членом уездного отделения епархиального училищного совета, председателем уездной землеустроительной комиссии, председателем уездного комитета... Показать все
Работа или профессия
02.04.1906
Пожалован придворным званием камер-юнкера.
Работа или профессия
1907
Пирятин, Полтавська область
Избирался гласным Пирятинского уездного и Полтавского губернского земских собраний.
Бракосочетание
03.06.1908
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Александровна
Работа или профессия
1911
Причислен к Министерству внутренних дел, состоял почетным мировым судьей по Пирятинскому уезду, был пожалован в церемониймейстеры. Имел 3500 десятин при селе Ярославце Глуховского уезда и при слободке... Показать все
Место жительства
1917
Уехал с семьёй из революционного Петрограда в Киев.
Смерть
26.01.1918
Это событие подробно описывается в журнале "Вестник Кавалергардской Семьи", издававшемся в эмиграции: "В тот самый день, когда погибли в Киеве Скалон, Голицын, Долгоруков, там же был арестован и друго... Показать все