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Кочубей Василий Петрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1909

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кочубей Пётр Васильевич

Мать: Кочубей Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1917
Киев, Киевский уезд
Уехал с семьёй из Петрограда в Киев.
Эмиграция
1918
После смерти отца вместе с матерью уехал из Киева во Францию, а потом в Бельгию.
Образование
1931
Жамблу, Бельгия
Окончил Агрономический институт по специальности инженер-агроном.
Работа или профессия
1932
Жамблу, Бельгия
Избран председателем «Союза русских, окончивших высшие учебные заведения в Бельгии».
Бракосочетание
1932

Жена: не указана

Жамблу, Бельгия
Женился на бельгийке, имел двоих сыновей и двух дочерей.
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Худокормова Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Жамблу, Бельгия
Упоминание
1934
Жамблу, Бельгия
Родилась дочь: Кочубей ? Васильевна
Упоминание
1936
Жамблу, Бельгия
Родился сын: Кочубей ? Васильевич
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кочубей Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Жамблу, Бельгия
(Pierre Kotschoubey)
Работа или профессия
С 1938 по 1960
Работал в Бельгийском Конго.
Путешествие
1971
Киев, Киевский уезд
В качестве туриста побывал в Советском Союзе, посетил Киев и Ярославец.
Смерть
1977
Жамблу, Бельгия
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