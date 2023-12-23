Кочубей Пётр Васильевич
Место рожденияЖамблу, Бельгия
Дата рождения1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Кочубей Василий Петрович
Жамблу, Бельгия
(Pierre Kotschoubey)
Бракосочетание
1967
Жена: Кочубей Елена Викторовна
Рождение ребёнка
1968
Мать ребёнка: Кочубей Елена Викторовна
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: Кочубей Елена Викторовна
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Марэт Мария Петровна
Мать ребёнка: Кочубей Елена Викторовна
Место жительства
После 1972
после 1972. Проживание: Жили в Заире, потом в Замбии. Владельцы крокодиловой фермы в Лусаке.
Место жительства
24.02.2017
На сайте информационного агенства "ЛЕГИТИМИСТ - МОНАРХИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОБЫТИЯ" опубликовал открытое письмо-размышление представителя второго поколения Белой русской эмиграции, посвящённое столетию с... Показать все