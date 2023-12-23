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Кочубей Пётр Васильевич

Место рождения

Жамблу, Бельгия

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кочубей Василий Петрович

Мать: не указана

Жамблу, Бельгия
(Pierre Kotschoubey)
Бракосочетание
1967

Жена: Кочубей Елена Викторовна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Кочубей Василий Петрович

Мать ребёнка: Кочубей Елена Викторовна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Кочубей Николай Петрович

Мать ребёнка: Кочубей Елена Викторовна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Марэт Мария Петровна

Мать ребёнка: Кочубей Елена Викторовна

Место жительства
После 1972
после 1972. Проживание: Жили в Заире, потом в Замбии. Владельцы крокодиловой фермы в Лусаке.
Место жительства
24.02.2017
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