город Гадяч, город Гадяч, Полтавська область (на 2018) — Familio

Гадяч

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
2ГАДЯЧЬ. Уездный.При р. Псле и рч. Груни.131911075425692546Церквей православных 4. Еврейских молитвенных домов 2. Больница. Уездное и приходское училища. Почтовая станция. Ярмарок 5. Заводов 4. Базар.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Вельбовская волость
7.0Гадяч городГадячское козаков8121121314352320672

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17821Гадячмістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр районур-н Гадяцькийміська рада Гадяцька
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