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(Кочубей) Ольга Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1910

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кочубей Пётр Васильевич

Мать: Кочубей Любовь Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1917
Киев, Киевский уезд
Уехала с семьёй из Петрограда в Киев.
Эмиграция
1918
Бельгия
После смерти отца вместе с матерью уехала во Францию, а потом в Бельгию.
Работа или профессия
После 1930
Бельгия
До замужества служила секретарём.
Смерть
1981
Бельгия
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