(Кочубей) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Место жительства
1917
Киев, Киевский уезд
Уехала с семьёй из Петрограда в Киев.
Эмиграция
1918
Бельгия
После смерти отца вместе с матерью уехала во Францию, а потом в Бельгию.
Работа или профессия
После 1930
Бельгия
До замужества служила секретарём.
Смерть
1981
Бельгия