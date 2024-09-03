Самоловов Федот Лаврентьев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения01.03.1813
Дата смерти18.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1813
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1862
Дочь: Слинкина (Самоловова) Евлампия Федотова
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Евфросинья Яковлева
Рождение ребёнка
28.02.1865
Сын: Самоловов Василий Федотов
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Елена Ефимова
Смерть
18.03.1895