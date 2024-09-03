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Самоловов Федот Лаврентьев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

01.03.1813

Дата смерти

18.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1813

Отец: Самоловов Лаврентий Афонасьев

Мать: Самоловова (Кошкарова) Варвара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Шехирева) Елена Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Евфросинья Яковлева

Рождение ребёнка
08.10.1862

Дочь: Слинкина (Самоловова) Евлампия Федотова

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Евфросинья Яковлева

Рождение ребёнка
28.02.1865

Сын: Самоловов Василий Федотов

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Елена Ефимова

Смерть
18.03.1895

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