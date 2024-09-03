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Самоловов Василий Федотов

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

28.02.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1865

Отец: Самоловов Федот Лаврентьев

Мать: Самоловова (Шехирева) Елена Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Самоловов Афонасий Васильев

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
24.12.1887

Сын: Самоловов Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Слинкина (Самоловова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Самоловов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
06.09.1896

Дочь: Поспелова (Самоловова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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