Самоловов Василий Федотов
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения28.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1887
Сын: Самоловов Афонасий Васильев
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
24.12.1887
Сын: Самоловов Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Слинкина (Самоловова) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
07.09.1891
Сын: Самоловов Михаил Васильев
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
06.09.1896
Дочь: Поспелова (Самоловова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева
Смерть
Неизвестно