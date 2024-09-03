Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Василий Федотов

Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Самоловов Афонасий Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов

Рождение ребёнка
24.12.1887

Сын: Самоловов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов

Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Слинкина (Самоловова) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов

Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Самоловов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов

Рождение ребёнка
06.09.1896

Дочь: Поспелова (Самоловова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов

Смерть
Неизвестно

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