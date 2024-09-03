Самоловова (Белкина) Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1887
Сын: Самоловов Афонасий Васильев
Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов
Рождение ребёнка
24.12.1887
Сын: Самоловов Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Слинкина (Самоловова) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов
Рождение ребёнка
07.09.1891
Сын: Самоловов Михаил Васильев
Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов
Рождение ребёнка
06.09.1896
Дочь: Поспелова (Самоловова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Самоловов Василий Федотов
Смерть
Неизвестно