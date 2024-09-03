Самоловова (Кошкарова) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

22.06.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Лаврентий Афонасьев

Рождение ребёнка
01.03.1813

Сын: Самоловов Федот Лаврентьев

Отец ребёнка: Самоловов Лаврентий Афонасьев

Рождение ребёнка
05.10.1816

Сын: Самоловов Козьма Лаврентьев

Отец ребёнка: Самоловов Лаврентий Афонасьев

Смерть
22.06.1847

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