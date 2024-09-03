Самоловова (Кошкарова) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти22.06.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1813
Сын: Самоловов Федот Лаврентьев
Отец ребёнка: Самоловов Лаврентий Афонасьев
Рождение ребёнка
05.10.1816
Сын: Самоловов Козьма Лаврентьев
Отец ребёнка: Самоловов Лаврентий Афонасьев
Смерть
22.06.1847