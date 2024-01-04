Коротаев Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
16.?.1840
Дочь: Коротаева Ксения Никифорова
Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Коротаева Аксинья Никифорова
Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Коротаева Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина
Рождение ребёнка
1851
Сын: Коротаев Иван Никифорович
Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Коротаева Парасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина
Рождение ребёнка
06.12.1854
Сын: Коротаев Степан Никифорович
Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина
Рождение ребёнка
28.07.1857
Сын: Коротаев Елизар Никифорович
Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина
Смерть
Неизвестно