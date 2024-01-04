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Коротаев Никифор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротаев Петр Сафронович

Мать: Коротаева Ксения Егоровна

Бракосочетание
1839

Жена: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина

Рождение ребёнка
16.?.1840

Дочь: Коротаева Ксения Никифорова

Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Коротаева Аксинья Никифорова

Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Коротаева Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина

Рождение ребёнка
1851

Сын: Коротаев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Коротаева Парасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина

Рождение ребёнка
06.12.1854

Сын: Коротаев Степан Никифорович

Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина

Рождение ребёнка
28.07.1857

Сын: Коротаев Елизар Никифорович

Мать ребёнка: Коротаева (Миклина) Евгения Калинина

Смерть
Неизвестно

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