Коротаева Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаева Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Никифор Петрович

Отец ребёнка: Коротаев Петр Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Василий Петрович

Отец ребёнка: Коротаев Петр Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Коротаев Петр Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротаев Петр Сафронович

Смерть
Неизвестно

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