Коротаева Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Никифор Петрович
Отец ребёнка: Коротаев Петр Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Василий Петрович
Отец ребёнка: Коротаев Петр Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Коротаев Петр Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно