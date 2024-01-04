Коротаев Петр Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаев Петр Сафронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротаев Сафрон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Никифор Петрович

Мать ребёнка: Коротаева Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Василий Петрович

Мать ребёнка: Коротаева Ксения Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Коротаева Ксения Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротаева Ксения Егоровна

Смерть
Неизвестно

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