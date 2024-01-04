Коротаев Петр Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротаев Сафрон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Никифор Петрович
Мать ребёнка: Коротаева Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Василий Петрович
Мать ребёнка: Коротаева Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Коротаева Ксения Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно